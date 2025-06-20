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ПМЭФ-2025 ,  
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Беглов заявил, что даже «ворчащие» на Россию страны любят ее культуру

Сюжет
ПМЭФ-2025
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

России нужно продолжать показывать свою идентичность и культуру и сохранять контакты в этой сфере с дружественными и даже недружественными странами, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на сессии ПМЭФ, посвященной культуре и гастролям.

По словам Беглова, даже те страны, которые на Россию «ворчат и палки в колеса вставляют», все равно любят русское искусство и артистов России. «Дело даже не в экономике, а в том, что мы показываем свою идентичность и свою культуру, а это очень важно для нашей страны», — отметил он.

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Фото:Евгений Дудин / РБК

Деятелей культуры Беглов назвал представителями России «во всем мировом сообществе». По его словам, им нужно продолжать деятельность за границей.

«Вопрос — ездить на гастроли или не ездить на гастроли — однозначный: надо ездить», — добавил он.

ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». 20 июня президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума.

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Александр Беглов Россия искусство Санкт-Петербург международные отношения ПМЭФ
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Александр Беглов
политик, губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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