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Общество ,  
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В Израиле умер укравший книги на сумму $139 млн из российской библиотеки

Российская национальная библиотека
Российская национальная библиотека (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Один из укравших манускрипты на сумму $139 млн из Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге Давид Кибири умер, сообщил его сын Амир в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы объявляем о кончине Давида Кибири, покойного нашего отца, деда, брата и дорогого члена семьи», — написал он.

Кибири похоронят в Тель-Авиве.

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Фото:Библиотека им. В. Г. Белинского

Кража книг из РНБ произошла в 1994 году. Главными исполнителями были Цион Леви и Давид Кибири. В ночь на 11 декабря они вошли во двор РНБ, перекусили кусачками железную цепь ворот и через форточку проникли внутрь библиотеки. Украденные оттуда книги группа дельцов, в составе который были Леви и Кириби, собиралась продать на аукционе в США.

Среди похищенного были древние еврейские манускрипты, рукописи эпохи Средневековья и старинные списки с миниатюрами, найденные во время раскопок в Азии.

По делу о краже Кириби и Леви в Израиле приговорили к шести месяцам тюрьмы и назначили штрафы в $13 тыс.

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Полина Минаева
Российская национальная библиотека Санкт-Петербург кража книги
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