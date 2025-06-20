В Израиле умер укравший книги на сумму $139 млн из российской библиотеки

Российская национальная библиотека (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Один из укравших манускрипты на сумму $139 млн из Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге Давид Кибири умер, сообщил его сын Амир в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы объявляем о кончине Давида Кибири, покойного нашего отца, деда, брата и дорогого члена семьи», — написал он.

Кибири похоронят в Тель-Авиве.

Кража книг из РНБ произошла в 1994 году. Главными исполнителями были Цион Леви и Давид Кибири. В ночь на 11 декабря они вошли во двор РНБ, перекусили кусачками железную цепь ворот и через форточку проникли внутрь библиотеки. Украденные оттуда книги группа дельцов, в составе который были Леви и Кириби, собиралась продать на аукционе в США.

Среди похищенного были древние еврейские манускрипты, рукописи эпохи Средневековья и старинные списки с миниатюрами, найденные во время раскопок в Азии.

По делу о краже Кириби и Леви в Израиле приговорили к шести месяцам тюрьмы и назначили штрафы в $13 тыс.