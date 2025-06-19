Глава АвтоВАЗа ответил роботу на ПМЭФ о будущем автопрома России
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском экономическом форуме ответил на вопрос робота о будущем российского автопрома. Разговор произошел около одного из павильонов.
Робот заявил, что задаст вопрос, волнующий всю технологическое сообщество:
— Что ждет в этом будущем российский автопром?
— Будущее будет светлым, безоблачным, и российский автопром ждут качественные, современные, безопасные и красивые автомобили, — заявил на это Максим Соколов.
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