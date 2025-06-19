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ПМЭФ-2025 ,  
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Глава АвтоВАЗа ответил роботу на ПМЭФ о будущем автопрома России

Сюжет
ПМЭФ-2025

Глава АвтоВАЗа ответил роботу на ПМЭФ о будущем автопрома России
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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском экономическом форуме ответил на вопрос робота о будущем российского автопрома. Разговор произошел около одного из павильонов.

Робот заявил, что задаст вопрос, волнующий всю технологическое сообщество:

— Что ждет в этом будущем российский автопром?

— Будущее будет светлым, безоблачным, и российский автопром ждут качественные, современные, безопасные и красивые автомобили, — заявил на это Максим Соколов.

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АвтоВАЗ Максим Соколов роботы ПМЭФ
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