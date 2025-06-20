В резиденции посла Норвегии в Тель-Авиве произошел взрыв

Вечером 19 июня в резиденции посла Норвегии в Израиле произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на норвежское министерство иностранных дел.

«Мы связались с посольством сегодня вечером. Никто из сотрудников не пострадал во время инцидента», — говорится в заявлении МИД, распространенном по электронной почте.

Причина взрыва не уточняется. По информации NRK, в резиденцию посла бросили гранату.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил нападение на резиденцию норвежского посольства.

«Недавно я разговаривал с послом Норвегии в Израиле Пером Эгилем Сельваагом, в сад которого сегодня вечером бросили осколочную гранату. Я решительно осуждаю это серьезное и опасное преступление», — написал он в социальной сети X.

Посольство Норвегии в Израиле было закрыто 16 июня в целях безопасности из-за продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном, пишет NRK. Помимо посла Пера Эгиля Сельваага, в посольстве работают еще пять сотрудников.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов 18 июня допустил перемещение российских дипломатов в безопасное место за пределами Тель-Авива в случае дальнейшей эскалации конфликта. Он добавил, что семьи сотрудников российского посольства уже эвакуированы из Израиля и направляются в Россию.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану из-за его ядерной программы. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, цель операции — нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу республики. Иран ответил обстрелами по израильским городам. Страны продолжают обмениваться ударами.