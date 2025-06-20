Премьер Франции на авиасалоне «Ле Бурже» не смог вылезти из истребителя

Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue. 74-летнему министру помогли выйти два сотрудника.

Как пишет Entrevue, истребитель Rafale F5 был впервые представлен широкой публике на Парижском авиасалоне в этом году и должен поступить на вооружение ВВС Франции с 2033 года. Журнал назвал презентацию истребителя «главным событием» авиасалона.

Парижский авиасалон Paris Air Show в Ле Бурже — один из крупнейших авиасалонов в мире. В этом году мероприятие проходит с 16 по 22 июня.

Байру стал премьером Франции в декабре 2024 года.