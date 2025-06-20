 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Премьер Франции на авиасалоне «Ле Бурже» не смог вылезти из истребителя

Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue. 74-летнему министру помогли выйти два сотрудника.

Как пишет Entrevue, истребитель Rafale F5 был впервые представлен широкой публике на Парижском авиасалоне в этом году и должен поступить на вооружение ВВС Франции с 2033 года. Журнал назвал презентацию истребителя «главным событием» авиасалона.

Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000
Политика
Истребитель Mirage 2000

Парижский авиасалон Paris Air Show в Ле Бурже — один из крупнейших авиасалонов в мире. В этом году мероприятие проходит с 16 по 22 июня.

Байру стал премьером Франции в декабре 2024 года. 

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года

Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией

МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство

Появились кадры с освобожденными российскими военными после обмена с Украиной

Греф рассказал, как часто пользуется ИИ

Глава ВТБ заявил о вреде укрепления рубля

Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей

Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Франция истребитель авиасалон Франсуа Байру
Материалы по теме
Дурову разрешили уезжать из Франции на две недели только в один город
Политика
У берегов Франции обнаружили затонувший корабль XVI века
Общество
FT сообщила о проблеме Франции с наращиванием военных расходов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Гендиректор X анонсировала инвестиции и платежи внутри соцсети Технологии и медиа, 00:40
В Воронежской области некоторые школьники получили 0 баллов за ОГЭ Общество, 00:38
Премьер Франции на авиасалоне «Ле Бурже» не смог вылезти из истребителя Общество, 00:27
Медведев напомнил Израилю о Чернобыле после угроз Ирану Политика, 00:22
Гурьев спрогнозировал рост мировых цен на удобрения из-за санкций Бизнес, 00:14
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться Экономика, 00:00
«Аэрофлот» получит часть МС-21 на два года позже запланированного срока Бизнес, 00:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Харькове прогремели взрывы Политика, 19 июн, 23:59
Алаудинов встретился со священником, которого назвал «дебилом» Политика, 19 июн, 23:51
МВД объявило в розыск петербургского экс-депутата Максима Резника Политика, 19 июн, 23:40
Глава КСИР назначил нового главу разведки вместо убитого Израилем Политика, 19 июн, 23:36
Министр просвещения заявил о смене приоритетов у школьников Общество, 19 июн, 23:28
В аэропорту Волгограда в четвертый раз за сутки ввели ограничения Политика, 19 июн, 23:17
Newsweek узнал о попытках сократить упоминание Украины в коммюнике НАТО Политика, 19 июн, 23:16