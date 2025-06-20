Премьер Франции на авиасалоне «Ле Бурже» не смог вылезти из истребителя
Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue. 74-летнему министру помогли выйти два сотрудника.
Как пишет Entrevue, истребитель Rafale F5 был впервые представлен широкой публике на Парижском авиасалоне в этом году и должен поступить на вооружение ВВС Франции с 2033 года. Журнал назвал презентацию истребителя «главным событием» авиасалона.
Парижский авиасалон Paris Air Show в Ле Бурже — один из крупнейших авиасалонов в мире. В этом году мероприятие проходит с 16 по 22 июня.
Байру стал премьером Франции в декабре 2024 года.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года
Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией
МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство
Появились кадры с освобожденными российскими военными после обмена с Украиной
Греф рассказал, как часто пользуется ИИ
Глава ВТБ заявил о вреде укрепления рубля
Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей
Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов