Глава Калужской области анонсировал запуск производства новых машин Tenet

Владислав Шапша (в центре) на подписании соглашения о создании нового российского автомобильного бренда Tenet, февраль 2025 года (Фото: Shapsha_VV / Telegram)

Новые российские автомобили бренда Tenet начнут производить в Калуге летом 2025 года, заявил глава Калужской области Владислав Шапша.



«Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше», — сказал он в разговоре с «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

Соглашение о создании нового российского автомобильного бренда Tenet «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo подписали в конце февраля 2025 года.

Как тогда уточнил Шапша, на тот момент шла подготовка к запуску производства, которое планировалось вести поэтапно — «от крупноузловой сборки до производства полного цикла». Руководство бренда планировало начать серийный выпуск машин во втором квартале 2025 года.