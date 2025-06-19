Глава Калужской области анонсировал запуск производства новых машин Tenet
Новые российские автомобили бренда Tenet начнут производить в Калуге летом 2025 года, заявил глава Калужской области Владислав Шапша.
«Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше», — сказал он в разговоре с «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.
Соглашение о создании нового российского автомобильного бренда Tenet «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo подписали в конце февраля 2025 года.
Как тогда уточнил Шапша, на тот момент шла подготовка к запуску производства, которое планировалось вести поэтапно — «от крупноузловой сборки до производства полного цикла». Руководство бренда планировало начать серийный выпуск машин во втором квартале 2025 года.
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