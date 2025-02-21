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Шапша показал фото нового автомобиля Tenet

Фото: Shapsha_VV / Telegram
Фото: Shapsha_VV / Telegram

Соглашение по созданию нового российского автомобильного бренда Tenet подписали АГР ХОЛДИНГ и китайская компания Defetoo, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Шапша также опубликовал первое фото автомобиля TENET.

«АГР ХОЛДИНГ и компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом TENET», — написал глава региона, отметив, что машины разработаны «специально для российских условий».

Шапша отметил, что сейчас идет подготовка к запуску производства, которое будет вестись поэтапно — «от крупноузловой сборки до производства полного цикла». Руководство бренда запланировало начать серийный выпуск машин во втором квартале 2025 года.

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Tenet

Компания AGR Automotive Group 12 февраля анонсировала появление на российском рынке нового автомобильного бренда Tenet. Тогда никаких подробностей в компании не уточнили, в том числе, не сообщили, где будут собирать машины.

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Теги
Россия Китай автомобилестроение Владислав Шапша Калужская область
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