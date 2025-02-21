Шапша показал фото нового автомобиля Tenet

Фото: Shapsha_VV / Telegram

Соглашение по созданию нового российского автомобильного бренда Tenet подписали АГР ХОЛДИНГ и китайская компания Defetoo, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Шапша также опубликовал первое фото автомобиля TENET.

«АГР ХОЛДИНГ и компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом TENET», — написал глава региона, отметив, что машины разработаны «специально для российских условий».

Шапша отметил, что сейчас идет подготовка к запуску производства, которое будет вестись поэтапно — «от крупноузловой сборки до производства полного цикла». Руководство бренда запланировало начать серийный выпуск машин во втором квартале 2025 года.

Компания AGR Automotive Group 12 февраля анонсировала появление на российском рынке нового автомобильного бренда Tenet. Тогда никаких подробностей в компании не уточнили, в том числе, не сообщили, где будут собирать машины.