Экс-военного оштрафовали за получение «северных» после переезда в США
Мильковский районный суд Камчатского края оштрафовал бывшего военнослужащего, обладающего двойным гражданством и проживающего в американском штате Иллинойс, за незаконное получение пенсионных выплат с надбавками за проживание в районе Крайнего Севера. Об этом в телеграм-канале сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В материалах суда говорится, что после увольнения со службы на Тихоокеанском флоте по собственному желанию пенсионер продолжил получать повышенные выплаты, не уведомив военный комиссариат о смене места жительства, как того требует закон при стаже работы в районах Крайнего Севера менее 15 лет.
По данным суда, ущерб бюджету России составил свыше 1,5 млн руб. Подсудимый полностью признал вину, возместил нанесенный ущерб и перечислил средства в фонд «Защитники Отечества».
С учетом сотрудничества со следствием, возраста, государственных наград и участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС суд назначил мужчине штраф в размере 150 тыс. руб.
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