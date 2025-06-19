Военного пенсионера оштрафовали за получение «северных» после переезда в США

Экс-военного оштрафовали за получение «северных» после переезда в США

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Мильковский районный суд Камчатского края оштрафовал бывшего военнослужащего, обладающего двойным гражданством и проживающего в американском штате Иллинойс, за незаконное получение пенсионных выплат с надбавками за проживание в районе Крайнего Севера. Об этом в телеграм-канале сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В материалах суда говорится, что после увольнения со службы на Тихоокеанском флоте по собственному желанию пенсионер продолжил получать повышенные выплаты, не уведомив военный комиссариат о смене места жительства, как того требует закон при стаже работы в районах Крайнего Севера менее 15 лет.

По данным суда, ущерб бюджету России составил свыше 1,5 млн руб. Подсудимый полностью признал вину, возместил нанесенный ущерб и перечислил средства в фонд «Защитники Отечества».

С учетом сотрудничества со следствием, возраста, государственных наград и участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС суд назначил мужчине штраф в размере 150 тыс. руб.