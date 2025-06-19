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В России учредили медаль Александра Твардовского

Минкультуры учредило медаль Твардовского за проекты в условиях боевых действий

Министерство культуры учредило медаль Александра Твардовского, ее будут вручать за реализацию творческих проектов в условиях военных действий. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Новую награду будут присуждать деятелям культуры, работающим в условиях боевых действий или при других экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Также медалью будут награждать за проекты, которые отражают силу искусства в «поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров».

"Бой идет не ради славы": В Москве открыли памятник А.Твардовскому
Общество
Фото:ИТАР-ТАСС

Александр Твардовский — советский поэт, журналист и военный корреспондент времен Великой Отечественной войны.

Наибольшую известность он получил благодаря поэме «Василий Теркин», ставшей символом солдатской судьбы и мужества. Помимо нее Твардовский также написал целый ряд произведений, посвященных войне: «Дом у дороги», «Армейский сапожник», «Баллада о товарище», «В пилотке мальчик босоногий», «В тот день, когда окончилась война», «Две строчки» и «Дом бойца».

В Москве на Страстном бульваре ему установлен памятник.

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