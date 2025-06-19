В России учредили медаль Александра Твардовского
Министерство культуры учредило медаль Александра Твардовского, ее будут вручать за реализацию творческих проектов в условиях военных действий. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Новую награду будут присуждать деятелям культуры, работающим в условиях боевых действий или при других экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.
Также медалью будут награждать за проекты, которые отражают силу искусства в «поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров».
Александр Твардовский — советский поэт, журналист и военный корреспондент времен Великой Отечественной войны.
Наибольшую известность он получил благодаря поэме «Василий Теркин», ставшей символом солдатской судьбы и мужества. Помимо нее Твардовский также написал целый ряд произведений, посвященных войне: «Дом у дороги», «Армейский сапожник», «Баллада о товарище», «В пилотке мальчик босоногий», «В тот день, когда окончилась война», «Две строчки» и «Дом бойца».
В Москве на Страстном бульваре ему установлен памятник.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов