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"Бой идет не ради славы": В Москве открыли памятник А.Твардовскому
Общество, 22 июн 2013, 17:08
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"Бой идет не ради славы": В Москве открыли памятник А.Твардовскому
Памятник поэту и писателю, классику фронтовой литературы и автору знаменитого "Василия Теркина" Александру Твардовскому открыт сегодня, 22 июня, в Москве.
Фото: ИТАР-ТАСС

Монумент расположен на Срастном бульваре рядом с редакцией журнала "Новый мир", которым много лет руководил А.Твардовский. Памятник открыт ко дню рождения писателя - 8 июня (по новому стилю - 21 июня).

Авторы монумента - народный художник России Владимир Суровцев и заслуженный архитектор России Виктор Пасенко. Скульптура передана в дар городу Москве Международным общественным фондом "Российский фонд мира".

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители городских властей, министр культуры Владимир Мединский, дочери поэта Валентина и Ольга Твардовские, а также поэты, артисты, ветераны.

"А.Твардовский был не только великим поэтом и гражданином, но и солдатом, который сражался всю свою жизнь. Сначала - на войне, а потом, в мирное время – за публикации правды о войне, за писателей, за друзей. Когда разогнали "Новый мир", он не сдался, а всего лишь отступил, ушел на запасные позиции. Мы должны равняться на него", - сказал В.Мединский на церемонии открытия монумента.

А.Твардовский родился в 1910г. в Смоленской губернии в семье деревенского кузнеца Трифона Гордеевича Твардовского и Марии Митрофановны, происходящей из однодворцев.

В 1941-1942гг. работал в воронежской редакции газеты юго-западного фронта "Красная Армия". Именно в 1941г. он начинает произведение, впоследствии не только принесшее известность, но и сделавшее его культовым автором военного поколения - поэму "Василий Теркин". "Книга про бойца без начала и конца" стала одним из атрибутов фронтовой жизни.

В 1946г. А.Твардовским написана поэма "Дом у дороги", где упоминаются первые месяцы Великой Отечественной войны. В числе военной лирики поэта нельзя не отметить такие пронзительные произведения, как "Армейский сапожник", "Баллада о товарище", "В пилотке мальчик босоногий", "В тот день, когда окончилась война", "Две строчки", "Дом бойца".

Он дважды занимал должность главного редактора журнала "Новый мир": в 1950-1954гг. и в 1958-1970гг. А.Твардовский, несмотря на то, что его семья была раскулачена, поддержал коллективизацию крестьянских хозяйств. Однако в 1960гг. в поэмах "По праву памяти", "Теркин на том свете", "За далью - даль" он пересмотрел свое отношение к Сталину и сталинизму, причем в последней он даже осуждает вождя. Во второй период редакторства А.Твардовского "Новый мир" представлял собой орган легальной оппозиции советской власти.

А.Твардовский являлся лауреатом различных премий, в том числе Сталинских первой и второй степени. За поэму "За далью - даль" удостоен Ленинской премии, за сборник "Из лирики этих лет. 1959-1967" - Государственной премии СССР. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом орден Красной Звезды.

Писатель ушел из жизни 18 декабря 1971г. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Теги: ВОВ , Москва , памятник
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