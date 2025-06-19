МИД заявил, что Москва ждет извинений от Рима за призыв ударить по Кремлю

Мария Захарова (Фото: Сергей Сильвер / Фонд Росконгресс)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ждет от Рима официальных извинений за пост представителя итальянской телекомпании RAI с призывом ударить по Кремлю. Об этом она заявила во время выступления на ПМЭФ.

«Мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании RAI. Но, мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии», — передает слова Захаровой ТАСС.

Она также добавила, что даже после удаления публикации Москва не считает этот инцидент исчерпанным, поскольку «его можно квалифицировать и как уголовно наказуемое деяние».

International Reporters 15 июня сообщила подробности произошедшего. Тогда директор по институциональным связям RAI, бывший ведущий TG1 Марко Фриттелла на своей странице в X опубликовал пост об одновременном присутствии в Москве президента России Владимира Путина, бывшего главы Сирии Башара Асада и лидера Ирана Али Хаменеи.

«Было бы достаточно одной удачно размещенной ракеты. Мне было бы жаль только кремлевские купола», — написал он в публикации.

Позднее пост удалили, а на странице Фриттеллы появилась публикация о том, что его профиль «страдает от нарушений». Он пожаловался, что «кто-то комментирует и размещает сообщения» от его имени.