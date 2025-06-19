МИД заявил, что Москва ждет извинений от Рима за призыв ударить по Кремлю
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ждет от Рима официальных извинений за пост представителя итальянской телекомпании RAI с призывом ударить по Кремлю. Об этом она заявила во время выступления на ПМЭФ.
«Мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании RAI. Но, мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии», — передает слова Захаровой ТАСС.
Она также добавила, что даже после удаления публикации Москва не считает этот инцидент исчерпанным, поскольку «его можно квалифицировать и как уголовно наказуемое деяние».
International Reporters 15 июня сообщила подробности произошедшего. Тогда директор по институциональным связям RAI, бывший ведущий TG1 Марко Фриттелла на своей странице в X опубликовал пост об одновременном присутствии в Москве президента России Владимира Путина, бывшего главы Сирии Башара Асада и лидера Ирана Али Хаменеи.
«Было бы достаточно одной удачно размещенной ракеты. Мне было бы жаль только кремлевские купола», — написал он в публикации.
Позднее пост удалили, а на странице Фриттеллы появилась публикация о том, что его профиль «страдает от нарушений». Он пожаловался, что «кто-то комментирует и размещает сообщения» от его имени.
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