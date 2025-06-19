Мурашко назвал, насколько ожирение укорачивает жизнь

Мурашко: люди с индексом массы тела выше 40 теряют до 10 лет жизни

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Люди с ожирением теряют из-за него до 10 лет жизни, и это очень печальные данные, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на ПМЭФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, люди с индексом массы тела выше 40 теряют до 10 лет жизни.

«Люди, имеющие избыток массы тела и индекс массы тела, который составляет от 30 до 35, в среднем теряют два-четыре года жизни. Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до десяти лет жизни. Это ужасающие цифры», — сказал Мурашко.

Он добавил, что люди с избыточной массой тела могут столкнуться с сопутствующими заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ишемическую болезнь сердца. Все это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Индекс массы тела (ИМТ) — это величина, которая отражает соотношение веса человека и его роста. По ней можно косвенно судить о том, является ли текущий вес нормальным, недостаточным или избыточным. ИМТ не является точным показателем, но часто используется как простой способ оценки общего состояния здоровья. Нормальным ИМТ считается 18,5—25. Это означает, что человек имеет нормальный вес и низкий риск развития связанных с ожирением заболеваний.

Ранее Мурашко рассказал о том, что порядка 40 млн россиян страдают ожирением, это около 27% от численности населения страны.

«У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы», — сказал он.