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ПМЭФ-2025 ,  
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В АСИ заявили, что в России инженеры в 16 раз востребованнее айтишников

Глава АСИ Чупшева: в России инженеры в 16 раз востребованнее айтишников
Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Инженеры в России в 16 раз более востребованы, чем специалисты IT-отрасли, заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. 

«На российском рынке инженеры в 16 раз востребованнее айтишников», — сказала она, выступая на ПМЭФ.

Помимо инженеров, по результатам опроса ВЦИОМа, в топ-5 профессий, которые наиболее востребованы и дефицитны в коммерческом секторе, вошли также сварщики, слесари, монтажники и водители спецтехники. Исследование охватило свыше 400 тыс. предпринимателей.

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В начале мая РБК Life назвал 30 профессий, которые являются наиболее востребованными в 2025 году для абитуриентов после 11-го класса. Так, в топ-5 вошли IT-специалисты, врачи, юристы, маркетологи и менеджеры.

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Теги
Полина Харчевникова
АСИ Россия айтишник инженер востребованные профессии
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