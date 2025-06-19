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ПМЭФ-2025 ,  
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Софья Эрнст предложила сделать «русскость» брендом

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ПМЭФ-2025

Русский стиль должен стать основой для нового культурного бренда, заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) креативный продюсер, основатель дома культуры «Исток» и жена российского медиаменеджера Константина Эрнста Софья Эрнст, передает корреспондент РБК.

По словам Эрнст, в отличие от скандинавского, итальянского или французского стиля современный русский стиль в визуальной культуре пока не сформирован, несмотря на большое разнообразие региональных особенностей.

«IKEA сделала брендом скандинавский стиль. <...> Но современного русского стиля в дизайне и архитектуре пока, к сожалению, не существует», — отметила она.

Эрнст подчеркнула, что уникальные культурные паттерны российских регионов могут стать основой для создания новых товаров и продуктов, отражающих национальную идентичность.

Она также выразила мнение, что Россия, как страна с многонациональным составом, способна предложить миру модель коммуникации, сочетающую инновации с аутентичностью.

В мае Минпромторг заявил, что культурное наследие России может стать одним из драйверов экономического роста страны. Замглавы ведомства Роман Чекушов рассказал, что ведется работа над развитием русской кухни как перспективного направления.

«Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт», — отметил он.

По словам замминистра, в России пока нет официального определения термина «русская кухня», однако она является значимой частью национального культурного наследия. Чекушов подчеркнул большой потенциал развития этого сектора, включая общественное питание как важного направления экономики.

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Теги
Светлана Варенникова Светлана Варенникова, Плугина Ирина
Константин Эрнст дизайн бренд IKEA ПМЭФ
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