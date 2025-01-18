 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге криминального авторитета обвинили в убийстве знахаря

Жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве знакомого из личной неприязни после совместного распития алкогольных напитков и возникшей ссоры, сообщили РБК в управлении СК по Свердловской области.

Смерть наступила от ножевых хранений. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы по ст. 105 УК.

Убитым является знахарь Алексей Суродеев по прозвищу Леха Колдун, сообщают E1 и КП со ссылкой на источники. Задержан бывший криминальный авторитет Андрей Овчинников, идет допрос, рассказала КП его адвокат.

Как уточняет E1, показания против Овчинникова дала жена убитого Суродеева. Двадцать лет назад Суродеев был связан с группировкой «Синие» и преступником по кличке Трофа, но потом занялся знахарством. Овчинников же, который, по данным портала, в 1990-х годах противостоял банде другого криминального авторитета Алексея Трифонова (Трифона), ездил лечиться к Суродееву.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Екатеринбург Свердловская область криминальный авторитет убийство новости
Материалы по теме
Криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу
Общество
Бывший криминальный авторитет стал командиром роты снайперов
Политика
Заказчик убийства вдовы криминального авторитета получил 15 лет колонии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Смоленский губернатор сообщил о сбитых украинских дронахПолитика, 01:02
В Екатеринбурге криминального авторитета обвинили в убийстве знахаряОбщество, 00:54
Билл Гейтс рассказал, как за увлекательным ужином обсуждал с Трампом ВИЧБизнес, 00:34
Осужденный за взятку экс-командующий армией ПВО уедет на военную операциюПолитика, 00:27
Орбан счел, что Украина исчезнет без денег ЕвросоюзаПолитика, 00:05
Экс-министр экологии оценил угрозу здоровью при отдыхе на Черном мореПолитика, 00:01
Данилов-Данильян — РБК: «Это сломает всю пляжную инфраструктуру»Политика, 00:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Смоленской области объявили опасность беспилотниковПолитика, 17 янв, 23:50
France Info опубликовал показания Дурова на первых слушаниях во ФранцииТехнологии и медиа, 17 янв, 23:49
Лихачева после ухода из Пушкинского музея назвала лучшее место на ЗемлеОбщество, 17 янв, 23:28
Банк России зарегистрировал первую в 2025 году платежную системуФинансы, 17 янв, 23:21
Великобритания и Польша решили заключить соглашение в области обороныПолитика, 17 янв, 23:12
Суд в Москве арестовал имущество блогера ЛерчекОбщество, 17 янв, 22:47
Spiegel узнал о предложении беженцам до €1700 за возвращение в СириюПолитика, 17 янв, 22:44