В Екатеринбурге криминального авторитета обвинили в убийстве знахаря

Жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве знакомого из личной неприязни после совместного распития алкогольных напитков и возникшей ссоры, сообщили РБК в управлении СК по Свердловской области.

Смерть наступила от ножевых хранений. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы по ст. 105 УК.

Убитым является знахарь Алексей Суродеев по прозвищу Леха Колдун, сообщают E1 и КП со ссылкой на источники. Задержан бывший криминальный авторитет Андрей Овчинников, идет допрос, рассказала КП его адвокат.

Как уточняет E1, показания против Овчинникова дала жена убитого Суродеева. Двадцать лет назад Суродеев был связан с группировкой «Синие» и преступником по кличке Трофа, но потом занялся знахарством. Овчинников же, который, по данным портала, в 1990-х годах противостоял банде другого криминального авторитета Алексея Трифонова (Трифона), ездил лечиться к Суродееву.