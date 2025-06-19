На ПМЭФ предложили дать гражданам Киргизии особый статус в России

Сариев: Кыргызстан и кыргызский народ должны иметь особый статус в России

Темир Сариев (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Киргизии и ее народу необходимо придать особый статус в России, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев. Его слова приводит агентство 24.kg.

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России, потому что в самое тяжелое время мы были с вами», — подчеркнул Сариев.

Он напомнил о важной роли солдат Киргизии в Великой Отечественной войне, отметив заслуги 28 панфиловцев (cреди них было шесть выходцев из Киргизии. — РБК), участвовавших в 1941 году в обороне Москвы, а также о поддержке России с начала спецоперации на Украине.

По его словам, эта надежность делает Киргизию важным партнером России в бизнесе и политике. Во время выступления Сариева несколько раз прерывали аплодисментами.

Заявление прозвучало в ходе диалога «Россия — Кыргызстан», который прошел в рамках ПМЭФ.

В ПМЭФ-2025, который проходит с 18 по 21 июня в «Экспофоруме», принимают участие около 20 тыс. человек из 140 стран в очном и виртуальном форматах.

Среди участников — лидеры и представители около 50 государств, включая президентов Боливии, Зимбабве, Сербии, вице-премьера Китая и вице-президента ЮАР. Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл с официальным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В экономической части форума примут участие делегации из Венгрии, Индии, стран Африки и Ближнего Востока, а также представители американского бизнеса.

Темой ПМЭФ-2025 заявлены «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием станет пленарная сессия с участием президента России.