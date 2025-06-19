Мэр Махачкалы попросил об отставке

Юсуп Умавов (Фото: администрация г. Махачкалы)

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов подал в отставку. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Я обратился к главе Республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову с просьбой о сложении с себя полномочий главы города. Это ответственное решение я принял, исходя из необходимости более эффективного построения системы управления в новых условиях для динамичного развития Махачкалы», — написал он.

Умавов отметил, что в городе меняется система управления, поэтому на осень 2025 года запланированы выборы в городское собрание и главы города. Именно в связи с этими обстоятельствами Умавов решил покинуть пост.

Умавов возглавил городскую администрацию в мае 2023 года.

Ранее он работал советником главы Республики Дагестан.

С 2013 по 2018 год он занимал должность министра торговли и инвестиций Дагестана, министра торговли, инвестиций и предпринимательства республики, министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан, а также должность министра промышленности и торговли Дагестана.