Посол России в Турции ушел в отставку

Посол России в Турции Ерхов объявил об отставке после 14 лет работы в стране

Ерхов работал в Турции в общей сложности 14 лет: в 2009–2015 годах был генконсулом России в Стамбуле, а с 2017 года занимал должность посла в Анкаре. Дипломат объявил об отставке сам, на приеме по случаю Дня России

Алексей Ерхов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил о завершении своей работы в Турции. Об этом он объявил во время приема в посольстве по случаю Дня России, передает ТАСС

Ерхов работал в стране в течение 14 лет. В 2009–2015 годах он занимал должность генерального консула России в Стамбуле. Затем, после двухлетнего перерыва, стал российским послом в Турции.

«Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии», — сказал дипломат на приеме.

Ерхов выразил благодарность «друзьям — посланникам из других государств, контакты с которыми были полезными и приятными», а также «проживающим в Турции российским соотечественникам».

Ерхову 64 года, он родился в 1960 году. Окончил МГИМО. На дипломатической службе состоит с 1983 года: поступил на нее сразу после окончания вуза.

Уходящий глава дипмиссии также работал в посольствах в Марокко (1983–1987), Египте (1990–1994) и Израиле (1996–2000). В 2003–2006 годах был советником — посланником посольства России в Сирии.

В перерыве между работой генконсула и посла в Турции (2015–2017) занимал пост директора департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Ерхов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет арабским, английским и французским языками. Женат, у него есть три дочери.