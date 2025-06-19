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Овчинский рассказал о цифровой инсталляции Москвы «Город дел» на ПМЭФ

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы

В рамках ПМЭФ-2025 установлена уникальная цифровая инсталляция — мультимедийный медиакуб «Город дел», на котором демонстрируется прогресс Москвы в сфере социальной политики, градостроительства и инфраструктуры. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Инсталляция представляет собой три медиаэкрана, на которых последовательно раскрываются ключевые направления развития Москвы: строительство недвижимости, развитие образовательной, спортивной и медицинской инфраструктуры, создание в городе новых рабочих мест, а также столичная программа реновации жилья.

«Медиакуб стал не просто экспонатом, а ярким свидетельством развития Москвы как современного мегаполиса, где гармонично сочетаются инновационные технологии, комфортная городская среда и забота о качестве жизни людей, — рассказал Владислав Овчинский. — «Город дел» наглядно демонстрирует, как системный подход к градостроительной политике позволяет реализовывать масштабные проекты, превращая стратегические планы в конкретные результаты».

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на площадке КВЦ «Экспофорум». Ранее сообщалось, что на стенде правительства Москвы организована интерактивная инсталляция с ключевыми проектами, которые сейчас возводятся в городе, — «Большой Сити» и застройка Мневниковской поймы.

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ПМЭФ инсталляция Москва градостроительство
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