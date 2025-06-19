Овчинский рассказал о цифровой инсталляции Москвы «Город дел» на ПМЭФ
В рамках ПМЭФ-2025 установлена уникальная цифровая инсталляция — мультимедийный медиакуб «Город дел», на котором демонстрируется прогресс Москвы в сфере социальной политики, градостроительства и инфраструктуры. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Инсталляция представляет собой три медиаэкрана, на которых последовательно раскрываются ключевые направления развития Москвы: строительство недвижимости, развитие образовательной, спортивной и медицинской инфраструктуры, создание в городе новых рабочих мест, а также столичная программа реновации жилья.
«Медиакуб стал не просто экспонатом, а ярким свидетельством развития Москвы как современного мегаполиса, где гармонично сочетаются инновационные технологии, комфортная городская среда и забота о качестве жизни людей, — рассказал Владислав Овчинский. — «Город дел» наглядно демонстрирует, как системный подход к градостроительной политике позволяет реализовывать масштабные проекты, превращая стратегические планы в конкретные результаты».
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на площадке КВЦ «Экспофорум». Ранее сообщалось, что на стенде правительства Москвы организована интерактивная инсталляция с ключевыми проектами, которые сейчас возводятся в городе, — «Большой Сити» и застройка Мневниковской поймы.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов