Ефимов рассказал, что Градостроительный комплекс Москвы покажет на ПМЭФ
На стенде правительства Москвы в рамках ПМЭФ-2025 представлены в том числе достижения российской столицы в сфере градостроительства — посетители смогут в интерактивной форме ознакомиться с московскими программами и отдельными проектами. О ключевых экспонатах рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Так, на стенде организовано несколько макетов знаковых для современной Москвы точек притяжения и развития. «К примеру, это макет «Большого Сити» где к 2040 году будет создано свыше 260 тыс. рабочих мест, а также Мневниковской поймы — современного района, в котором появится около 3 млн кв. м жилья и социальных объектов, а также один из крупнейших спортивных кластеров города», — сообщил Ефимов.
Ряд строящихся объектов Мневниковской поймы на московском стенде ПМЭФ-2025 можно будет посетить виртуально. Речь идет, к примеру, про станцию метро «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии или Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина.
Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, стенд столичного правительства — это возможность «показать, как Москва создает комфортную среду для жизни, представить и текущие проекты, и долгосрочные планы по развитию города».
Посетить стенд правительства Москвы на площадке ПМЭФ в КВЦ «Экспоцентр» можно будет все дни работы форума — до 21 июня включительно.
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