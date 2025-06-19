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Политика ,  
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Захарова назвала заколдованной цифрой оценку Каллас опасности России

Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась с вопросом к главе дипломатии ЕС Кайе Каллас после ее высказывания о том, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу» миру.

«По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Каллас заявила о «360-градусной угрозе миру» от России
Политика
Кая Каллас

Накануне, 18 июня, Каллас на пленарной сессии Европарламента сказала, что «Россия представляет собой 360-градусную угрозу миру», угрожает глобальной безопасности. Она также отметила, что Москва, а в 2025 году выделила денег на оборону больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые.

По словам европейского политика Россия помогала режиму Башара Ассада в Сирии, использовала свой теневой флот для контрабанды оружия в Ливию, что является прямым нарушением международного оружейного эмбарго.

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Софья Полковникова
Кая Каллас Мария Захарова угроза Россия
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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