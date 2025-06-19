Захарова назвала заколдованной цифрой оценку Каллас опасности России
Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась с вопросом к главе дипломатии ЕС Кайе Каллас после ее высказывания о том, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу» миру.
«По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Накануне, 18 июня, Каллас на пленарной сессии Европарламента сказала, что «Россия представляет собой 360-градусную угрозу миру», угрожает глобальной безопасности. Она также отметила, что Москва, а в 2025 году выделила денег на оборону больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые.
По словам европейского политика Россия помогала режиму Башара Ассада в Сирии, использовала свой теневой флот для контрабанды оружия в Ливию, что является прямым нарушением международного оружейного эмбарго.
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