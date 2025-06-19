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Военная операция на Украине ,  
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Режиссеру Мосиенко запросили 22 года колонии по делу о госизмене

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Мосиенко
Виктор Мосиенко (Фото: v.mosienko / VK)

Гособвинение запросило суд на 22 года лишить свободы режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, признавшего вину в незаконном обороте взрывчатых веществ, а также других преступлениях террористической направленности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Гособвинитель попросила, чтобы три года из 22 лет Мосиенко провел тюрьме, а 19 лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Мосиенко следует выплатить штраф в 700 тыс. руб., нужно также ограничить ему свободу на 1,5 года, сказала гособвинитель.

Режиссер Мосиенко заявил, что признает вину и раскаивается: «Да, я раскаиваюсь». Прокурор с сомнением отнеслась к заявлениям режиссера, что тот «планировал выехать в Харьков для оказания помощи детям-сиротам». «Обвиняемый действительно целенаправленно хотел совершать преступления, связавшись с лидером «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и вступив в эту организацию», — подчеркнула прокурор.

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Мосиенко обвинили в госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса России -, участии в признанной в стране террористической организации — ст. 205.5 УК, покушении на диверсию — ст. 281 УК, а также в незаконном ношении взрывных устройств — ст. 222.1 УК.

Следствие считает, что Мосиенко планировал диверсию на железнодорожных рельсах в Белгородской области по указанию представителей террористического «Легиона «Свобода России». Потом Мосиенко собирался перейти на сторону отдать украинским солдатам свой автомобиль и камуфлированное обмундирование, а также $5 тыс. и 175 тыс. руб.

Мосиенко родился в сентябре 1961 года, в 1986 окончил ГИТИС, работал в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. В 90-е годы занялся предпринимательством в сфере недвижимости, говорится на сайте «кино-театр.ру».

Он снялся в таких фильмах, как «Досье человека в «Мерседесе», «Меня зовут Арлекино», «Исповедь содержанки» и др.

У Мосиенко также есть госмедаль «Профессионал России» за отношение к профессии и людям.

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