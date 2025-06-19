Путин согласился с объяснением Трампа, почему их не было в Стамбуле

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин согласился с объяснением своего американского коллеги Дональда Трампа, почему оба лидера не поехали в Стамбул. Слова Путина опубликованы на сайте Кремля.

«Господин Трамп сказал: «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — сказал Путин.

Кроме того, Путин допустил, что если бы Трамп был президентом США на момент начала конфликта на Украине, то боевые действия не начались бы. «И действительно, если бы Трамп был президентом, может быть, этого конфликта бы и не состоялось. Вполне допускаю», — сказал Путин.

Первые за три с лишним года прямые переговоры России с Украиной состоялись в мае 2025 года. Делегации возглавляли помощник президента России Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Трамп в ответ на вопрос, разочарован ли он тем, что Путин не прибыл на встречу, говорил: «Зачем ему ехать, если я не поеду?»

Переговоры продолжались около двух часов. Делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Кроме того, стороны условились провести крупнейший обмен пленными.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Реджеп Тайип Эрдоган назвал состоявшиеся переговоры «великолепными» и предположил, что, если стороны договорятся о встрече на уровне лидеров, к ней может присоединиться Дональд Трамп.