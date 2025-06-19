 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Путин согласился с объяснением Трампа, почему их не было в Стамбуле

Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин согласился с объяснением своего американского коллеги Дональда Трампа, почему оба лидера не поехали в Стамбул. Слова Путина опубликованы на сайте Кремля.

«Господин Трамп сказал: «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — сказал Путин.

Кроме того, Путин допустил, что если бы Трамп был президентом США на момент начала конфликта на Украине, то боевые действия не начались бы. «И действительно, если бы Трамп был президентом, может быть, этого конфликта бы и не состоялось. Вполне допускаю», — сказал Путин.

Путин согласился с Трампом, что при нем конфликта с Украиной бы не было
Политика
Фото:Nathan Howard / Reuters

Первые за три с лишним года прямые переговоры России с Украиной состоялись в мае 2025 года. Делегации возглавляли помощник президента России Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Трамп в ответ на вопрос, разочарован ли он тем, что Путин не прибыл на встречу, говорил: «Зачем ему ехать, если я не поеду?»

Переговоры продолжались около двух часов. Делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Кроме того, стороны условились провести крупнейший обмен пленными.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Реджеп Тайип Эрдоган назвал состоявшиеся переговоры «великолепными» и предположил, что, если стороны договорятся о встрече на уровне лидеров, к ней может присоединиться Дональд Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Владимир Путин Стамбул ПМЭФ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Россия и Украина провели новый обмен пленными по стамбульскому соглашению
Политика
Мединский рассказал о правках Путина в стамбульском документе 2022 года
Политика
Лавров назвал переговоры в Стамбуле важными и приносящими результат
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Набиуллина предложила на ПМЭФ поговорить о музыке вместо ставки Экономика, 10:51
Спрос вырос на треть: сколько стоит жилье на морских курортах в 2025 году Недвижимость, 10:50
Режиссеру Мосиенко запросили 22 года колонии по делу о госизмене Политика, 10:46
Минпромторг назвал вероятные сроки принятия закона о квоте на вино Вино, 10:45
Война Израиля и Ирана. Главное Политика, 10:45
Верховный суд запретил списывать долги по потраченным на роскошь кредитам Финансы, 10:39
Как производитель игрушек Mattel зарабатывает на взрослых — Fast CompanyПодписка на РБК, 10:35
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Politico узнало о роли «тихого» генерала Гориллы в США в вопросах Ирана Политика, 10:30
«Отдел нераскрытых дел»: за что все полюбили новый сериал от Netflix Life, 10:26
В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты Политика, 10:20
В посольстве России в Иране назвали количество уехавших россиян Политика, 10:15
На ПМЭФ представили технологию оплаты «умной» колонкой Отрасли, 10:10
Путин согласился с объяснением Трампа, почему их не было в Стамбуле Политика, 10:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:07