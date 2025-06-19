Экс-глава МИД Литвы назвал российскую нефть «законной целью» для ударов
Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (занимал пост в 2020–2024 годах) назвал российскую нефтяную инфраструктуру законной целью для ударов Украины. Соответствующий комментарий к публикации он написал в соцсети X.
«Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель», — отметил Ландсбергис.
Поводом для комментария экс-главы МИД Литвы стала карта крупнейших нефтяных объектов Ирана, опубликованная другим пользователем, с указанием, что удары Израиля по иранской добыче нефти — это способ ограничения валютных поступлений.
Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал усилить давление на Россию и расширить военную помощь Украине. Заявление министр сделал в соцсети X в ответ на массированный удар по украинским объектам оборонной промышленности.
Будрис охарактеризовал действия Москвы как «демонстрацию абсолютной жестокости» и подчеркнул необходимость усиления международного ответа.
«Наш ответ должен быть сильнее, <...> больше военной поддержки и оружия Украине, более жесткие санкции и изоляция России», — написал министр.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Москва считает любые санкции западных стран незаконными и настаивает на их отмене.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти
Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть
Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США
АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ
Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании
Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций
Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов