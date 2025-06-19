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Политика ,  
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«УП» сообщила, что украинский министр не вернулся в Киев из Австрии

«УП»: украинский министр Чернышев не вернулся на Украину из Австрии
Алексей Чернышов
Алексей Чернышов (Фото: Sean Gallup / EPA / ТАСС)

Министр национального единства Украины Алексей Чернышев не вернулся в Киев после рабочего визита в Австрию, сообщил в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач.

Как сообщил журналист, по данным источников «УП» в правоохранительных органах, границу Украины Чернышев не пересекал.

В своей публикации он напомнил, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) задержали двух соратников вице-премьера, один из которых пытался покинуть страну. Сам Чернышев в момент предъявления подозрений находился за рубежом.

Также в публикации Ткача отмечается, что Чернышев тесно связан с руководством страны и присутствовал на закрытых мероприятиях с участием президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака. Журналист указывает, что ситуация развивается на фоне неожиданного назначения нового генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, что, по его мнению, может повлиять на расследование, связанное с Чернышевым.

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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Чернышева назначили на должность министра национального единства Украины в декабре 2024 года. С 2022 года он был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», а до этого возглавлял Министерство развития общин и территорий Украины, а также Киевскую областную государственную администрацию.

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