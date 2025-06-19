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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин фразой из Библии ответил на вопрос об ошибках

Сюжет
ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин цитатой из Евангелия ответил на вопрос журналистов на ПМЭФ об ошибках за период своего руководства страной.

«Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень», — заявил он.

Фраза Иисуса Христа «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень» содержится в Евангелии от Иоанна. Изречение Христа обращено к книжникам и фарисеям, которые привели к нему женщину, уличенную в прелюбодеянии. По правилам иудеев, женщину должны были избить камнями, но Христос не позволил им этого сделать.

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В декабре 2024 года Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, выполнил ли он просьбу бывшего президента Бориса Ельцина «берегите Россию», заявил, что ему удалось отвести страну от «края пропасти». «Я считаю, что все, что происходило с Россией, вело нас к полной и тотальной утрате нашего суверенитета. А без этого Россия не может существовать», — добавил он.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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