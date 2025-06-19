Путин фразой из Библии ответил на вопрос об ошибках

Президент России Владимир Путин цитатой из Евангелия ответил на вопрос журналистов на ПМЭФ об ошибках за период своего руководства страной.

«Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень», — заявил он.

Фраза Иисуса Христа «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень» содержится в Евангелии от Иоанна. Изречение Христа обращено к книжникам и фарисеям, которые привели к нему женщину, уличенную в прелюбодеянии. По правилам иудеев, женщину должны были избить камнями, но Христос не позволил им этого сделать.

В декабре 2024 года Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, выполнил ли он просьбу бывшего президента Бориса Ельцина «берегите Россию», заявил, что ему удалось отвести страну от «края пропасти». «Я считаю, что все, что происходило с Россией, вело нас к полной и тотальной утрате нашего суверенитета. А без этого Россия не может существовать», — добавил он.