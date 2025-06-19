Посольство отправило ноту в МИД Аргентины из-за дела о шпионаже

Посольство России направило ноту в МИД Аргентины для разъяснения правового статуса россиян, которых власти связывают с подозрительной деятельностью, сообщила российская дипмиссия в телеграм-канале.

Власти Аргентины сообщили накануне о выявлении «сети российских шпионов», предположительно вовлеченных в подозрительную деятельность, связанную с геополитическими интересами России».

Аргентинская сторона считает, что сеть возглавляют «некие Л.Андриашвили и И.Яковенко», но люди не зарегистрированы в дипмиссии. «Указанные лица на консульском учете посольства не состоят», — говорится в сообщении посольства.

Посольство назвало подозрения в отношении россиян очередным витком «шпиономании» и увидело в этом попытку противников России «вбить клин в российско-аргентинские отношения».

В начале июня в Польше задержали 28-летнего жителя города Быдгощ по обвинению в шпионаже в пользу России. В материалах уголовного дела говорится, что мужчина выразил готовность в интересах российских спецслужб собирать и передавать данные, касающиеся в том числе работы объектов, имеющих важное оборонное значение. Суд заключил фигуранта дела под стражу сроком на три месяца. Ему может грозить лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного.