Посольство отправило ноту в МИД Аргентины из-за дела о шпионаже
Посольство России направило ноту в МИД Аргентины для разъяснения правового статуса россиян, которых власти связывают с подозрительной деятельностью, сообщила российская дипмиссия в телеграм-канале.
Власти Аргентины сообщили накануне о выявлении «сети российских шпионов», предположительно вовлеченных в подозрительную деятельность, связанную с геополитическими интересами России».
Аргентинская сторона считает, что сеть возглавляют «некие Л.Андриашвили и И.Яковенко», но люди не зарегистрированы в дипмиссии. «Указанные лица на консульском учете посольства не состоят», — говорится в сообщении посольства.
Посольство назвало подозрения в отношении россиян очередным витком «шпиономании» и увидело в этом попытку противников России «вбить клин в российско-аргентинские отношения».
В начале июня в Польше задержали 28-летнего жителя города Быдгощ по обвинению в шпионаже в пользу России. В материалах уголовного дела говорится, что мужчина выразил готовность в интересах российских спецслужб собирать и передавать данные, касающиеся в том числе работы объектов, имеющих важное оборонное значение. Суд заключил фигуранта дела под стражу сроком на три месяца. Ему может грозить лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного.
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