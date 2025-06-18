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Технологии и медиа ,  
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Дуров назвал сильные и слабые стороны Цукерберга

У главы компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга нет основных ценностей, которым бы он оставался верен вне зависимости от политики, заявил основатель Telegram Павел Дуров в интервью Le Point.

«Похоже, у него нет фундаментальных ценностей, которым он оставался бы верен независимо от изменений политического климата или тенденций в технологическом секторе», — отметил Дуров.

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Бизнес
Павел Дуров

При этом, по словам основателя Telegram, у Цукерберга получается хорошо адаптироваться и быстро следовать изменяющимся тенденциям. «Сильные и слабые стороны Марка могут иметь одно и то же происхождение. Подавляйте слабость, и вы также подавляете силу», — подчеркнул Дуров.

Также в интервью бизнесмен поделился мнением об основателе SpaceX, владельце соцсети X Илоне Маске. По словам Дурова, их часто сравнивают, но они «очень разные».

«Илон может быть очень эмоциональным, в то время как я стараюсь подумать, прежде чем действовать», — отметил бизнесмен.

Дуров лично встречался с Цукербергом в его доме еще будучи гендиректором «ВКонтакте». Он покинул пост главы «ВКонтакте» в 2014-м году.

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Полина Минаева
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Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Марк Цукерберг фото
Марк Цукерберг
программист, предприниматель
14 мая 1984 года
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