Дуров назвал сильные и слабые стороны Цукерберга

У главы компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга нет основных ценностей, которым бы он оставался верен вне зависимости от политики, заявил основатель Telegram Павел Дуров в интервью Le Point.

«Похоже, у него нет фундаментальных ценностей, которым он оставался бы верен независимо от изменений политического климата или тенденций в технологическом секторе», — отметил Дуров.

При этом, по словам основателя Telegram, у Цукерберга получается хорошо адаптироваться и быстро следовать изменяющимся тенденциям. «Сильные и слабые стороны Марка могут иметь одно и то же происхождение. Подавляйте слабость, и вы также подавляете силу», — подчеркнул Дуров.

Также в интервью бизнесмен поделился мнением об основателе SpaceX, владельце соцсети X Илоне Маске. По словам Дурова, их часто сравнивают, но они «очень разные».

«Илон может быть очень эмоциональным, в то время как я стараюсь подумать, прежде чем действовать», — отметил бизнесмен.

Дуров лично встречался с Цукербергом в его доме еще будучи гендиректором «ВКонтакте». Он покинул пост главы «ВКонтакте» в 2014-м году.