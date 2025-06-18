Трамп заявил журналистам, что перестал быть их жертвой, а стал охотником

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Главное отличие второго президентского срока Дональда Трампа от первого заключается в том, что он больше не чувствует себя по отношению к прессе жертвой. Об этом Трамп заявил журналистам во время установки флагштока на лужайке Белого дома.

Так он ответил на вопрос журналистов, как давно ему пришла идея установить флагштоки.

«Эта идея пришла мне давно. В первый раз вы, ребята, преследовали меня», — сказал президент, обращаясь к журналистам. «Тогда я был жертвой, теперь я — охотник. Это большая разница», — продолжил он.

18 июня на южной и северной лужайках Белого дома установили два флагштока.

«Это подарок от меня, чего всегда не хватало этому великолепному месту. Надеюсь, они будут с гордостью стоять по обе стороны Белого дома еще много лет!» — написал президент в своей соцсети Truth Social.

На первом президентском сроке Трампа большинство мейнстримных СМИ США поддерживали его противников — демократов и постоянно критиковали действия Белого дома. В частности, в американской прессе активно поддерживали информацию о том, что Трамп или является агентом Кремля, или вступил в сговор с Москвой и победил на выборах благодаря этим связям.



Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло подтверждения этой информации. Трамп на первом сроке регулярно сам критиковал ведущие американские СМИ, обвиняя их в распространении «фейк-ньюс».