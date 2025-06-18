На станции МЦД «Опалиха» на 40 минут пропал свет

Станция Опалиха (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Около 40 минут на станцию МЦД-2 Опалиха в подмосковном Красногорске не подавали электричество, из-за чего была приостановлена работа лифтов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в своем телеграм-канале.

Станция работала в темноте в период с 19:30 до 20:07 из-за перебоев в подаче электроэнергии от Москвы. Сейчас лифты, эскалаторы и система освещения работают в штатном режиме, уточнили в МЖД.

Там отметили, что сбои с электричеством не повлияли «на движение поездов».

«Осторожно, Москва» выложила кадры, на которых видна толпа людей, стоящих в вестибюле станции. Со слов очевидцев, там не работали турникеты и эскалаторы.

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