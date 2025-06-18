На станции МЦД «Опалиха» на 40 минут пропал свет
Около 40 минут на станцию МЦД-2 Опалиха в подмосковном Красногорске не подавали электричество, из-за чего была приостановлена работа лифтов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в своем телеграм-канале.
Станция работала в темноте в период с 19:30 до 20:07 из-за перебоев в подаче электроэнергии от Москвы. Сейчас лифты, эскалаторы и система освещения работают в штатном режиме, уточнили в МЖД.
Там отметили, что сбои с электричеством не повлияли «на движение поездов».
«Осторожно, Москва» выложила кадры, на которых видна толпа людей, стоящих в вестибюле станции. Со слов очевидцев, там не работали турникеты и эскалаторы.
Материал дополняется
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти
Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть
Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США
АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ
Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании
Верховный лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом» в случае вмешательства
Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций
Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов