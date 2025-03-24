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Политика ,  
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Главу Нового банка развития БРИКС переизбрали на новый срок

Глава Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф подтвердила, свое переизбрание на новый срок, сообщает бразильская газета O Globo.

«Меня переизбрали. Они (члены НБР — РБК) выдвинули мою кандидатуру, и правление единогласно одобрило это решение», — приводит ее слова бразильская газета O Globo.

Руссефф останется на посту следующие пять лет. Она заняла должность в марте 2023 года, ее текущий срок полномочий должен был истечь в июле 2025 года.

Руководительница НБР положительно оценила свою работу. Новый банк развития БРИКС в течение 16 месяцев не брал кредитов, уточнила она.

Кроме того, Руссефф заявила, что страны БРИКС будут уделять большое внимание инвестициям и инвестиционным платформам вместо того, чтобы создавать единую валюту сообщества. По ее словам, в ходе саммита БРИКС в июле в Рио-де-Жанейро участники объединения уделят основное внимание финансовым вопросам.

БРИКС возник в июне 2006 года. Сейчас в него входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия.

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В 2024 году на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила продлить председательство Бразилии и Руссефф в НБР. По словам Путина, решение было принято из-за той экономической обстановки, «какая складывается вокруг России». Москва не намерена перекладывать возникшие из-за санкций проблемы на институции, в развитии которых заинтересована, подчеркнул российский президент.

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