Ефимов заявил об экономии ₽24 млрд благодаря экспертизе в строительстве
За первые пять месяцев 2025 года проведение государственной экспертизы помогло сэкономить на строительных проектах в Москве более 24 млрд руб. Об этом на площадке ПМЭФ-2025 сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Благодаря государственной экспертизе первоначально заявленная стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в январе—мае этого года снизилась в общей сложности на 13,5%», — добавил Ефимов. По его словам, сэкономленные 24 млрд руб. — сумма, на 30% превышающая показатель за аналогичный период прошлого года.
В свою очередь, председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал, что с начала 2025 года государственную экспертизу в Москве успешно прошли более 500 комплектов проектно-сметной документации. Работа государственной экспертизы состоит в проверке соблюдения не только ГОСТов в строительстве, но и ценовых показателей. То есть соответствует ли заявленный бюджет сметным нормативам. И только тогда проект получает положительное заключение, добавил Щербаков.
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