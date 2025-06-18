Украина вышла из соглашения СНГ о соцвыплатах
Украина вышла из соглашения СНГ «О порядке перевода денежных средств гражданам по социально значимым неторговым платежам», сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.
Страны — участницы СНГ подписали это соглашение в 1994 году. Документ гарантирует свободный перевод пенсий, алиментов, пособий, судебных выплат и компенсаций между странами через банки и почту в национальных валютах с возможностью конвертации.
С начала военной операции Украина регулярно заявляет о выходе из соглашений, которые страна заключила с Россией. Так, в мае Мельничук объявил, что Киев вышел из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.
До этого, например, в августе 2024 года Украина вышла из соглашения по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Том Круз получит свой первый «Оскар»
Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний
АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ
Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна
Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ
Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар
В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург
«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов