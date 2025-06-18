Украина вышла из соглашения СНГ о соцвыплатах

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Украина вышла из соглашения СНГ «О порядке перевода денежных средств гражданам по социально значимым неторговым платежам», сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.



Страны — участницы СНГ подписали это соглашение в 1994 году. Документ гарантирует свободный перевод пенсий, алиментов, пособий, судебных выплат и компенсаций между странами через банки и почту в национальных валютах с возможностью конвертации.

С начала военной операции Украина регулярно заявляет о выходе из соглашений, которые страна заключила с Россией. Так, в мае Мельничук объявил, что Киев вышел из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

До этого, например, в августе 2024 года Украина вышла из соглашения по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой.