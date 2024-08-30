Украина вышла из соглашения с Россией о засекреченной связи

Фото: Владислав Шатило для РБК

Украина вышла из соглашения с Россией по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой, заключенного в Москве 27 февраля 1998 года», — написал Мельничук.

Украинские власти периодически заявляют о выходе из соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.

В частности, в начале августа Киев вышел из соглашения о сотрудничестве в сфере правительственной связи с Россией и Белоруссией. Тогда Мельничук сообщил, что Киев отказался от намерения стать участником протоколов о внесении изменений в соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств.