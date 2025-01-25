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Военная операция на Украине ,  
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Двух россиян заподозрили в атаке на военный аэродром по заданию Украины

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Военная операция на Украине
Максима Косяченко и Татьяну Туриеву заподозрили в минировании военных объектов и атаке беспилотников на аэродром летом 2023 года. Минобороны России тогда отчитывалось об атаке трех дронов на Калужскую область
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Двух россиян Максима Косяченко и Татьяну Туриеву заподозрили в минировании военных объектов и атаке беспилотников на аэродром 16 августа 2023 года, следует из материалов уголовного дела Басманного районного суда Москвы. На них обратил внимание ТАСС.

Согласно документам, Туриева, Косяченко и «иные неустановленные лица» также 11 июля 2023 года заминировали объекты Минобороны России, о чем говорят свидетельские показания. Им вменили ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт), максимальное наказание по которой 20 лет лишения свободы.

Косяченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 года. Тогда они стали фигурантами дела о теракте на двух железнодорожных объектах. По версии следствия, это задание они получили от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В материалах дела не уточняется, о каких железнодорожных объектах идет речь. Все вменяемые эпизоды объединили в одно производство. Косяченко и Туриев находятся под арестом.

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16 августа 2023 года российское Минобороны сообщало об атаке трех украинских беспилотников по объектам в Калужской области. По данным ведомства, все дроны были уничтожены. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, последствий для людей и инфраструктуры нет.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине уголовное дело беспилотники суд теракт Минобороны аэродром
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