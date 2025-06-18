Стала известна дата прощания с народной артисткой Натальей Теняковой
Прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой состоится в пятницу, 20 июня, сообщила пресс-служба МХТ имени А.П.Чехова.
Панихида начнется в здании театра по адресу Камергерский переулок, 3 в 11:00 мск.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище рядом с ее мужем, Сергеем Юрским.
Наталья Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет.
«Потеря фундаментальная, подкашивающая», — отреагировали на ее смерть в театре. В МХТ Тенякову назвали «столпом труппы Художественного театра» и «актрисой — природным явлением», задающей высокую планку как в профессии, так и в жизни.
Как театральная актриса Тенякова начинала работу в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. С 1967 года служила в БДТ, с 1979-го — в Театре Моссовета. В труппе МХТ Тенякова с 1988 года. Среди ее театральных ролей — Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Ирина в «Трагиках и комедиантах», Эрминия в «Красивой жизни», Секлетея Семеновна в «Блаженном острове», Фекла Ивановна в «Женитьбе» и другие.
В кино актриса больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». В «Следствие ведут ЗнаТоКи» Тенякова сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. Последние роли в кино — мать Базарова в «Отцах и детях» (2008 год) и Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).
Муж Теняковой в фильме «Любовь и голуби» и в жизни народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.
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