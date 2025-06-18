Стала известна дата прощания с народной артисткой Натальей Теняковой

Наталья Тенякова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой состоится в пятницу, 20 июня, сообщила пресс-служба МХТ имени А.П.Чехова.

Панихида начнется в здании театра по адресу Камергерский переулок, 3 в 11:00 мск.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище рядом с ее мужем, Сергеем Юрским.

Наталья Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет.

«Потеря фундаментальная, подкашивающая», — отреагировали на ее смерть в театре. В МХТ Тенякову назвали «столпом труппы Художественного театра» и «актрисой — природным явлением», задающей высокую планку как в профессии, так и в жизни.

Как театральная актриса Тенякова начинала работу в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. С 1967 года служила в БДТ, с 1979-го — в Театре Моссовета. В труппе МХТ Тенякова с 1988 года. Среди ее театральных ролей — Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Ирина в «Трагиках и комедиантах», Эрминия в «Красивой жизни», Секлетея Семеновна в «Блаженном острове», Фекла Ивановна в «Женитьбе» и другие.

Наталья Тенякова в фильме «Зеленая карета», 1967 год (Фото: РИА Новости) Наталья Тенякова в фильме «Наши знакомые», 1969 год (Фото: РИА Новости) Наталья Тенякова в фильме «Женитьба Белугина», 1973 год (Фото: РИА Новости) Наталья Тенякова в фильме «Любовь и голуби», 1984 год (Фото: Второе Творческое объединение) Наталья Тенякова в фильме «Отцы и дети», 2008 год (Фото: Рекун-синема) Наталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды", 2018 год (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В кино актриса больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». В «Следствие ведут ЗнаТоКи» Тенякова сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. Последние роли в кино — мать Базарова в «Отцах и детях» (2008 год) и Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).

Муж Теняковой в фильме «Любовь и голуби» и в жизни народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.