В Охотском море на морозильном траулере произошел пожар

На большом морозильном траулере Sunfish в Охотском море в 300 км от села Усть-Хайрюзово Камчатского края произошел пожар, пострадавших нет. Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета организовало процессуальную проверку по данному факту.

Ранее в Сахалинском морском спасцентре сообщили ТАСС, что возгорание было ликвидировано силами экипажа. Судовладелец — компания «Меркурий» — отмечает, что траулер серьезно не пострадал, судно самостоятельно идет во Второй курильский пролив переждать непогоду, а далее направится во Владивосток для оценки повреждений.

Пожар на Sunfish, экипаж которого составляют 104 человека, произошел 27 ноября в Охотском море в 300 км от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. После передачи сигнала с просьбой о помощи в район бедствия было направлено семь судов.

После нескольких попыток на траулер удалось передать комплекты противопожарного оборудования. Sunfish приписан к порту Невельск на Сахалине, судно занимается добычей сельди.