Суд вынес приговор убийце, спрятавшему тело в машине Гоши Куценко

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В Москве суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима Альберта Абдуллина, убившего женщину на Кутузовском проспекте и спрятавшего ее тело в автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в ведомстве.

Преступление произошло в ночь с 18 на 19 января 2025 года у жилого дома на Кутузовском проспекте. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес своей знакомой не менее 19 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.

После произошедшего обвиняемый Абдуллин поместил тело в «Запорожец», принадлежащий Куценко, чтобы скрыть следы преступления. Актер отношения к инциденту не имеет.