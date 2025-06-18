Любимова назвала Тенякову человеком редкого дарования

Наталья Тенякова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Актриса Наталья Тенякова, ушедшая из жизни в возрасте 80 лет, на протяжении четырех десятилетий оставалась «эталоном профессионализма и духовной силы», написала министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

«Ярчайшая актриса отечественного кино и театра. Ее уход — огромная потеря для всех нас. Наталья Максимовна была человеком редкого дарования, ее творчество обладало неподражаемым обаянием и внутренней глубиной», — написала она.

Министр культуры выразила близким умершей свои глубокие соболезнования.



«Наталья Максимовна живет в сердцах всех, кто имел счастье работать с ней, учиться у нее и просто быть ее преданным зрителем. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам. Светлая память!» — заключила министр.

Тенякова умерла 18 июня 2025 года.

Актриса больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Ее первая роль в кино — младшая сестра Лида в фильме «Старшая сестра». В 1967 году Тенякова сыграла главную роль в фильме «Зеленая карета». В «Следствие ведут ЗнаТоКи» она сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. Последние роли в кино — мать Базарова в «Отцах и детях» (2008 год) и Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).

Тенякова сыграла множество театральных ролей, в труппе МХТ она служила с 1988 года. Муж Теняковой народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.