Любимова назвала Тенякову человеком редкого дарования
Актриса Наталья Тенякова, ушедшая из жизни в возрасте 80 лет, на протяжении четырех десятилетий оставалась «эталоном профессионализма и духовной силы», написала министр культуры России Ольга Любимова в своем телеграм-канале.
«Ярчайшая актриса отечественного кино и театра. Ее уход — огромная потеря для всех нас. Наталья Максимовна была человеком редкого дарования, ее творчество обладало неподражаемым обаянием и внутренней глубиной», — написала она.
Министр культуры выразила близким умершей свои глубокие соболезнования.
«Наталья Максимовна живет в сердцах всех, кто имел счастье работать с ней, учиться у нее и просто быть ее преданным зрителем. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам. Светлая память!» — заключила министр.
Тенякова умерла 18 июня 2025 года.
Актриса больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Ее первая роль в кино — младшая сестра Лида в фильме «Старшая сестра». В 1967 году Тенякова сыграла главную роль в фильме «Зеленая карета». В «Следствие ведут ЗнаТоКи» она сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. Последние роли в кино — мать Базарова в «Отцах и детях» (2008 год) и Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).
Тенякова сыграла множество театральных ролей, в труппе МХТ она служила с 1988 года. Муж Теняковой народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.
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Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова
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