Макрон опубликовал видео с саммита G7 под российский трек «Капибара»
Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в социальной сети TikTok видео с саммита G7, наложив на него популярный российский трек «Капибара». На кадрах лидеры стран проходят к месту совместного фотографирования.
«Семейное фото», — подписал Макрон публикацию.
Трек «Капибара» российского музыканта Алексея Плужникова (Сто-Личный Она-Нас) ранее стал вирусным и попал в международные чарты.
Встреча «Большой семерки» проходила с 15 по 18 июня в канадском Кананаскисе с участием Германии, США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Японии и стран-партнеров.
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