 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Макрон опубликовал видео с саммита G7 под российский трек «Капибара»

Макрон опубликовал видео с саммита G7 под российский трек «Капибара»
Video

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в социальной сети TikTok видео с саммита G7, наложив на него популярный российский трек «Капибара». На кадрах лидеры стран проходят к месту совместного фотографирования.

«Семейное фото», — подписал Макрон публикацию.

Трек «Капибара» российского музыканта Алексея Плужникова (Сто-Личный Она-Нас) ранее стал вирусным и попал в международные чарты.

Встреча «Большой семерки» проходила с 15 по 18 июня в канадском Кананаскисе с участием Германии, США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Японии и стран-партнеров.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Канада G7 Эмманюэль Макрон Капибара
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
FT узнала о раздражении Трампа поездкой Макрона в Гренландию
Политика
Трамп обвинил Макрона в искажении причин его отъезда с саммита G7
Политика
Макрон анонсировал «беспрецедентные санкции» против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
МАГАТЭ сообщило об ударах по производству центрифуг в Иране Политика, 13:31
Продажи кладовых в новостройках Москвы упали почти на четверть Недвижимость, 13:31
АвтоВАЗ предствавил обновленную Lada Niva Travel. Фото и список доработок Авто, 13:30
«Химки» объявили о приостановлении деятельности Спорт, 13:28
Вблизи аэропорта Братска ограничили мобильный интернет Общество, 13:25
АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut Общество, 13:24
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Посол России в Израиле допустил перемещение дипломатов в безопасное место Политика, 13:22
Максим Орешкин на ПМЭФ-2025 рассказал о новых центрах роста экономик 13:21
Глушаков решил завершить карьеру в 38 лет Спорт, 13:19
Сбербанк предупредил о риске переохлаждения российской экономики Экономика, 13:19
Обратная сторона массового туризма: страны, уставшие от путешественников Социальная экономика, 13:15
Кибермедведи, «Смешарики» и Aurus: чем встречают стенды ПМЭФ Общество, 13:12 
Максим Орешкин — о повестке развития и конфликте Юга со Старым Светом Экономика, 13:10