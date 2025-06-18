Макрон опубликовал видео с саммита G7 под российский трек «Капибара»

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Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в социальной сети TikTok видео с саммита G7, наложив на него популярный российский трек «Капибара». На кадрах лидеры стран проходят к месту совместного фотографирования.

«Семейное фото», — подписал Макрон публикацию.

Трек «Капибара» российского музыканта Алексея Плужникова (Сто-Личный Она-Нас) ранее стал вирусным и попал в международные чарты.

Встреча «Большой семерки» проходила с 15 по 18 июня в канадском Кананаскисе с участием Германии, США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Японии и стран-партнеров.