Коллега Теняковой назвала ее ориентиром в профессии и в жизни
Актриса Наталья Тенякова, которая умерла в возрасте 80 лет, была для других артистов ориентиром в профессии и в жизни, рассказала РБК ее коллега по театральной труппе, актриса МХТ Кристина Бабушкина.
«Для нас Наталья Максимовна была вектором и ориентиром в профессии и в жизни. Честная, настоящая, остроумная, великая актриса и женщина.
Не подходят для Натальи Максимовны некрологи, даже в голове не укладывается. Кажется, ты зайдешь к ней в гримерку на третьем этаже — и она обязательно пошутит в своей неподражаемой манере и поддержит», — сказала Бабушкина.
Она добавила, что общение с Теняковой было для нее чем-то особенным.
«Ухватить хоть минуты общения с ней было счастьем и удачей, а если разговор переходил в рассказы или воспоминания, то возникало только одно желание — длить как можно дольше эти мгновения. Утрата. Горе… Соболезнования Даше [дочери Теняковой] и всей семье», — заключила Бабушкина.
Смерть народной артистки России Натальи Теняковой в МХТ посчитали «фундаментальной потерей». Актрису в театре назвали «столпом труппы Художественного театра» и «актрисой — природным явлением».
«Она задавала планку и в профессии, и в жизни — планку, почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в сообщении театра.
Актриса больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Ее первая роль в кино — младшая сестра Лида в фильме «Старшая сестра». В 1967 году Тенякова сыграла главную роль в фильме «Зеленая карета». В «Следствие ведут ЗнаТоКи» Тенякова сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. Последние роли в кино — мать Базарова в «Отцах и детях» (2008 год) и Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).
В труппе МХТ Тенякова с 1988 года. Муж Теняковой народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.
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