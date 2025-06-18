Коллега Теняковой актриса Бабушкина назвала ее ориентиром в профессии и в жизни

Коллега Теняковой назвала ее ориентиром в профессии и в жизни

Наталья Тенякова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Актриса Наталья Тенякова, которая умерла в возрасте 80 лет, была для других артистов ориентиром в профессии и в жизни, рассказала РБК ее коллега по театральной труппе, актриса МХТ Кристина Бабушкина.

«Для нас Наталья Максимовна была вектором и ориентиром в профессии и в жизни. Честная, настоящая, остроумная, великая актриса и женщина.

Не подходят для Натальи Максимовны некрологи, даже в голове не укладывается. Кажется, ты зайдешь к ней в гримерку на третьем этаже — и она обязательно пошутит в своей неподражаемой манере и поддержит», — сказала Бабушкина.

Она добавила, что общение с Теняковой было для нее чем-то особенным.

«Ухватить хоть минуты общения с ней было счастьем и удачей, а если разговор переходил в рассказы или воспоминания, то возникало только одно желание — длить как можно дольше эти мгновения. Утрата. Горе… Соболезнования Даше [дочери Теняковой] и всей семье», — заключила Бабушкина.

Смерть народной артистки России Натальи Теняковой в МХТ посчитали «фундаментальной потерей». Актрису в театре назвали «столпом труппы Художественного театра» и «актрисой — природным явлением».

«Она задавала планку и в профессии, и в жизни — планку, почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в сообщении театра.

Наталья Тенякова в фильме «Зеленая карета», 1967 год (Фото: РИА Новости) Наталья Тенякова в фильме «Наши знакомые», 1969 год (Фото: РИА Новости) Наталья Тенякова в фильме «Женитьба Белугина», 1973 год (Фото: РИА Новости) Наталья Тенякова в фильме «Любовь и голуби», 1984 год (Фото: Второе Творческое объединение) Наталья Тенякова в фильме «Отцы и дети», 2008 год (Фото: Рекун-синема) Наталья Тенякова в спектакле "Офелия боится воды", 2018 год (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Актриса больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Ее первая роль в кино — младшая сестра Лида в фильме «Старшая сестра». В 1967 году Тенякова сыграла главную роль в фильме «Зеленая карета». В «Следствие ведут ЗнаТоКи» Тенякова сыграла завбазой Евдокию Матвеевну Стольникову, в «Грозе над Белой» — Сашу Вихрову. Последние роли в кино — мать Базарова в «Отцах и детях» (2008 год) и Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).

В труппе МХТ Тенякова с 1988 года. Муж Теняковой народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.