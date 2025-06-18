 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Почти все российские туристы покинули Иран и Израиль

РСТ: пожелавшие покинуть Иран и Израиль российские туристы вывезены оттуда
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Почти все пожелавшие покинуть Иран и Израиль россияне вывезены или будут отправлены в Россию в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) по итогам опроса туркомпаний. Там уточнили, что лишь немногие решили остаться в Израиле, чтобы продолжить отдых и лечение.

Так туроператор «Арт-тур» предоставил сведения о своем единственном клиенте, который находится в Хайфе, куда прилетел весной для прохождения медицинских процедур. Также компания отменила групповой тур в Иран, запланированный на 15 июня. В этой стране на момент закрытия воздушного пространства после ударов Израиля находилось около 100 российских туристов, сообщил гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Компания «Ванд» тоже отменила групповой тур в Иран с вылетом на 12 июля.

«Интурист» вывезла своих клиентов из Ирана, еще несколько ее туристов скоро покинут и Иран, их доставят на родину через Иорданию.

В «Русском Экспрессе» сообщили, что глубина продаж туров в Израиль была небольшая, ее клиентов в стране мало и со всеми установлена связь.

«Возвраты и переносы будут производиться в порядке, установленном российским законодательством», — говорится в заявлении компании.

По данным РСТ, на момент обострения конфликта между Ираном и Израилем в обеих странах находилось около 500 российских туристов.

Росавиация назвала альтернативный маршрут для застрявших в ОАЭ россиян
Политика
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

В ночь на 13 июня Израиль нанес внезапные удары по ядерным и военным объектам Ирана. Израильские власти объяснили свои атаки реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, отвергающий обвинения в создании ядерного оружия, в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

Российский МИД осудил удары Израиля по Ирану и призвал не допустить полномасштабной войны в регионе. Ряд стран, включая Иран, Израиль, Иорданию и Ирак, закрыли свое воздушное пространство. Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран, а также из этих стран.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Иран Израиль конфликт туристы Российский союз туриндустрии
Материалы по теме
Армия Израиля сообщила об ударах по производству центрифуг в Иране
Политика
В США отложили обсуждение санкций против России из-за Ирана
Политика
Telegraph узнала об отправке в Иран «загадочных» самолетов из Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
Хоккеисты «Флориды» повредили Кубок Стэнли Спорт, 12:00
Путь в профессию: как Voxys Lab помогает молодым ИТ-специалистам РБК Компан, 12:00
Вдвое больше москвичей запретили сделки с жильем без личного участия Недвижимость, 11:55
«JTI Россия» сообщила о полном отказе от бумажных акцизных марок Отрасли, 11:51
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
АвтоВАЗ показал Lada Aura для такси Авто, 11:48
Почти все российские туристы покинули Иран и Израиль Политика, 11:47
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Выдача ипотеки откатилась к показателям шестилетней давности Недвижимость, 11:40
Премьер Канады отреагировал на слова Трампа об исключении России из G8 Политика, 11:38
Какую военную технику показали на ПМЭФ. Фоторепортаж Политика, 11:31
«Краснодар» купил одного из лучших голкиперов Первой лиги Спорт, 11:28
Бренд-шеф ресторана «Казбек» отметил значительный рост зарплат поваров Life, 11:27
Услуги могут стать ответственностью агрегаторов: чем важно дело Sputnik8Подписка на РБК, 11:27
Произраильские хакеры заявили о взломе иранской криптобиржи на $82 млн Крипто, 11:26