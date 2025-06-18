Почти все российские туристы покинули Иран и Израиль

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Почти все пожелавшие покинуть Иран и Израиль россияне вывезены или будут отправлены в Россию в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) по итогам опроса туркомпаний. Там уточнили, что лишь немногие решили остаться в Израиле, чтобы продолжить отдых и лечение.

Так туроператор «Арт-тур» предоставил сведения о своем единственном клиенте, который находится в Хайфе, куда прилетел весной для прохождения медицинских процедур. Также компания отменила групповой тур в Иран, запланированный на 15 июня. В этой стране на момент закрытия воздушного пространства после ударов Израиля находилось около 100 российских туристов, сообщил гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Компания «Ванд» тоже отменила групповой тур в Иран с вылетом на 12 июля.

«Интурист» вывезла своих клиентов из Ирана, еще несколько ее туристов скоро покинут и Иран, их доставят на родину через Иорданию.

В «Русском Экспрессе» сообщили, что глубина продаж туров в Израиль была небольшая, ее клиентов в стране мало и со всеми установлена связь.

«Возвраты и переносы будут производиться в порядке, установленном российским законодательством», — говорится в заявлении компании.

По данным РСТ, на момент обострения конфликта между Ираном и Израилем в обеих странах находилось около 500 российских туристов.

В ночь на 13 июня Израиль нанес внезапные удары по ядерным и военным объектам Ирана. Израильские власти объяснили свои атаки реакцией на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран, отвергающий обвинения в создании ядерного оружия, в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

Российский МИД осудил удары Израиля по Ирану и призвал не допустить полномасштабной войны в регионе. Ряд стран, включая Иран, Израиль, Иорданию и Ирак, закрыли свое воздушное пространство. Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран, а также из этих стран.