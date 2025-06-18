Атланты держат потолок: как выглядят стенды ПМЭФ

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Атланты, играющие в шахматы роботы, игрушечные грузовики, стены под хохлому, якутские шаманы, наскальные рисунки, символы Великой Отечественной войны — все это показывают на стендах компаний и организаций на ПМЭФ в 2025 году. Как выглядят витрины компаний на открывающемся 18 июня форуме — в видео РБК.