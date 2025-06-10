В Нижнем Новгороде загорелась кровля частной клиники. Видео

В Нижнем Новгороде у частной клиники загорелась кровля на площади 400 кв. м

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В Нижнем Новгороде на улице Большая Покровская загорелась кровля частной клиники. Площадь возгорания составила 400 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России. Там уточнили, что из здания эвакуировали 100 человек, пострадавших нет.

«На месте работают 68 специалистов и 23 единицы техники», — говорится в сообщении.

На опубликованных ведомством кадрах пожарные по выдвижной автолестнице забрались на крышу трехэтажного старинного здания и заливают огонь водой из шлангов. Над строением поднимается черный дым. На фасаде здания крупными буквами написано: «Гастроцентр. Пластическая хирургия. Нейрохирургия. Флебология. Неврология».