Умер победитель Евро-1984 Бернар Лякомб

Бывший игрок сборной Франции по футболу, победитель Евро-1984 Бернар Лякомб скончался во вторник, 17 июня, сообщает Le Figaro. Ему было 72 года.

Лякомб родился 15 августа 1952 года в Вильфранш-сюр-Соне. В возрасте 17 лет он дебютировал в клубе «Олимпик Лион». Играя за него Лякомб забил 149 голов.

В сезоне 1978-1979 годов он подписал контракт с «Сент-Этьеном», а спустя год покинул клуб и перешел в «Бордо». В 1984 году Лякомб в составе сборной Франции стал чемпионом Европы. Тогда он всего за 30 секунд игры забил гол в ворота Италии. После чего он решил завершить карьеру в сборной.

У Лякомба три титула чемпиона Франции (1984, 1985, 1987), два Кубка Франции (1986, 1987) и Трофей чемпионов (1986). После чего он решил покинуть поле.

После завершения карьеры игрока Лякомб вернулся в «Лион», где с 1988 года работал спортивным директором. В 1996 году он возглавил клуб в качестве тренера.