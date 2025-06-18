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Война Израиля и Ирана ,  
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ЦАХАЛ сообщила о ракетах, выпущенных с территории Ирана

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Война Израиля и Ирана

Иран выпустил несколько ракет в направлении Израиля, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля в телеграм-канале.

«Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Защитные системы работают для предотвращения угрозы», — говорится в сообщении.

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Полина Харчевникова
ЦАХАЛ Иран Израиль ракеты
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