ЦАХАЛ сообщила о ракетах, выпущенных с территории Ирана

Иран выпустил несколько ракет в направлении Израиля, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля в телеграм-канале.

«Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Защитные системы работают для предотвращения угрозы», — говорится в сообщении.

Ранее Иран сообщил об уничтожении военного израильского самолета. Страны начали обмениваться ударами после того, как 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран тогда ответил операцией «Истинное обещание 3».