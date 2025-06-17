Иран заявил, что сбил израильский самолет

Последствия израильского удара в Тегеране, Иран, 17 июня 2025 года (Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС)

Системы противовоздушной обороны Ирана сбили израильский самолет на юго-западе страны, сообщает агентство Mehr.

По его данным, это произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Пилот самолета катапультировался перед крушением, его ищут. Подробности агентство не уточняет.

Израиль не сообщал о потере самолета.

Ранее Иран также нанес очередную серию ударов ракетами и беспилотниками по Израилю. ЦАХАЛ тогда сообщил об их перехвате. Страны начали обмениваться ударами после того, как в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран тогда ответил операцией «Истинное обещание 3».