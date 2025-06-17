Иран заявил, что сбил израильский самолет
Системы противовоздушной обороны Ирана сбили израильский самолет на юго-западе страны, сообщает агентство Mehr.
По его данным, это произошло в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Пилот самолета катапультировался перед крушением, его ищут. Подробности агентство не уточняет.
Израиль не сообщал о потере самолета.
Ранее Иран также нанес очередную серию ударов ракетами и беспилотниками по Израилю. ЦАХАЛ тогда сообщил об их перехвате. Страны начали обмениваться ударами после того, как в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран тогда ответил операцией «Истинное обещание 3».
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