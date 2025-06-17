В Житомире в результате стрельбы погибли два человека

Полиция работает на месте преступления в Житомире, Украина, 17 июня 2025 года (Фото: zt_police / Telegram)

В Житомире мужчина застрелил свою бывшую жену, а затем покончил с собой, сообщает местное издание «Житомир.Info».

По данным издания, 63-летний мужчина подошел к машине, в которой находилась его 36-летняя бывшая супруга, и выстрелил сначала в нее, а потом в себя. У пары остался малолетний ребенок.

По информации источников издания, мужчина ранее служил в батальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

В мае 2025 года военный открыл стрельбу из автомата в жилом массиве в Харькове.

Мужчина отказался сдаваться сотрудникам правоохранительных органов, поэтому спецназу полиции пришлось применить специальные средства и огнестрельное оружие, чтобы задержать военного.

Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.