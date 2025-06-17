В Житомире в результате стрельбы погибли два человека
В Житомире мужчина застрелил свою бывшую жену, а затем покончил с собой, сообщает местное издание «Житомир.Info».
По данным издания, 63-летний мужчина подошел к машине, в которой находилась его 36-летняя бывшая супруга, и выстрелил сначала в нее, а потом в себя. У пары остался малолетний ребенок.
По информации источников издания, мужчина ранее служил в батальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
В мае 2025 года военный открыл стрельбу из автомата в жилом массиве в Харькове.
Мужчина отказался сдаваться сотрудникам правоохранительных органов, поэтому спецназу полиции пришлось применить специальные средства и огнестрельное оружие, чтобы задержать военного.
Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов