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В Житомире в результате стрельбы погибли два человека

Полиция работает на месте преступления в Житомире, Украина, 17 июня 2025 года
Полиция работает на месте преступления в Житомире, Украина, 17 июня 2025 года (Фото: zt_police / Telegram)

В Житомире мужчина застрелил свою бывшую жену, а затем покончил с собой, сообщает местное издание «Житомир.Info».

По данным издания, 63-летний мужчина подошел к машине, в которой находилась его 36-летняя бывшая супруга, и выстрелил сначала в нее, а потом в себя. У пары остался малолетний ребенок.

По информации источников издания, мужчина ранее служил в батальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

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Александра Озерова
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