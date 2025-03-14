В Новой Москве произошла стрельба у детского сада
Следователи начали проверку по факту стрельбы у детского сада, расположенного на улице Липовый Парк в поселке Коммунарка в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК).
«Мужчина вступил в конфликт с матерью своего ребенка, а после произвел выстрел из травматического пистолета в сторону ее знакомого», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что никто из детей не пострадал.
В прокуратуре сообщили, что в результате инцидента пострадал мужчина, сопровождавший бывшую супругу отца ребенка.
По данным телеграм-канала «112», стрельбу устроил отец одного из детей, который обычно забирал ребенка из детского сада, но сегодня за ним приехала мама. В садике ее раньше не видели, поэтому решили позвонить отцу, который быстро приехал в детский сад и устроил скандал с матерью ребенка, пишет канал.
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