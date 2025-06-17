OpenAI запустила первый проект искусственного интеллекта для Пентагона

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Разработчики OpenAI объявили о запуске программы OpenAI for Government, цель которой — сделать искусственный интеллект (ИИ) доступным для госслужащих США. Компания намерена помочь им бороться с бюрократией и сосредоточиться на помощи гражданам, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте организации.

Первым партнером в рамках инициативы стало американское Минобороны. Ведомство анонсировало запуск совместного с OpenAI пилотного проекта стоимостью $200 млн, чтобы протестировать, как ИИ может сделать медицинскую помощь для военных и их семей доступнее, а также оптимизировать работу по закупкам, управлению данными и поддержке киберзащиты.



На сайте Пентагона говорится, что до июля 2026 года компания разработает прототипы передовых ИИ для решения задач национальной безопасности не только в управленческих структурах, но и в сфере ведения боевых действий.

Программа также должна объединить все существующие проекты OpenAI, связанные с госструктурами США, включая NASA, Министерство финансов, национальные институты здравоохранения (NIH), исследовательские лаборатории ВВС и национальные лаборатории. В рамках проекта как федеральные, так и региональные органы власти получат доступ к мощным и защищенным ИИ-моделям, в том числе ChatGPT Enterprise и ChatGPT Gov.

В OpenAI отметили, что уже добились первых результатов от внедрения ИИ в госсектор. Так, в штате Пенсильвания участники пилотной программы сократили время на рутинные задачи в среднем на 105 минут в день. В национальных лабораториях США ИИ помог ускорить научные исследования и повысить уровень безопасности.

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